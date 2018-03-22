Михайловский театр в Петербурге отмечает столетие оперной труппы

Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме подчеркнул, что его коллектив воплощает в жизнь самые смелые новаторские проекты. В честь юбилея на легендарной сцене состоялся гала-концерт. Авторы собрали важнейшие эпизоды театральной истории, чтобы показать насколько насыщенными были эти годы.

Театр открылся в марте 1918-го спектаклем "Севильский цирюльник", сообщает телеканал "Россия 24". Тогда ещё привлекли артистов Мариинки. Но уже через пару месяцев у нового театра появились собственный коллектив, и первой постановкой стала опера "Птички певчие". За эти 100 лет в стенах театра выросла целая плеяда блестящих артистов, дирижёров, музыкантов, талантом которых восхищаются не только в России, но и в мире.