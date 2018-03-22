Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на чемпионате мира

В итальянском Милане продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Короткую программу показали спортивные пары. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми, получив от судей 81,29 балла.

Лидируют олимпийские чемпионы Игр в Пхенчхане Алена Савченко и Бруно Массо из Германии (82,98). На третьем месте идут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (75,32). Еще одна российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт (74,38) показали четвертый результат, Кристина Астахова и Алексей Рогонов (71,62) – седьмой. Произвольная программа пройдет 22 марта.