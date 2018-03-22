Теннис. Вихлянцева и Макарова пробились во второй круг турнира в Майами

Российские теннисистки Наталья Вихлянцева и Екатерина Макарова пробились во второй раунд одиночного разряда престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами с призовым фондом восемь миллионов долларов.

Макарова в первом круге за 2 часа 26 минут обыграла швейцарку Тимю Бащински со счетом 6:2, 2:6, 6:4. Вихлянцева одержала победу над шведкой Ребеккой Петерсон — 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Следующей соперницей Макаровой станет пятая ракетка турнира чешка Каролина Плишкова. Вихлянцева в свою очередь сыграет с американкой Винус Уильямс.