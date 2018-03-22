Моуринью и Погба поссорились из-за интервью

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поссорился с полузащитником своей команды Полем Погба из-за прерванного послематчевого интервью. Моуринью сильно разозлился на игрока и расценил его действия как проявление неуважения.

Инцидент произошел 10 марта после матча 30-го тура чемпионата Англии по футболу между "МЮ" и "Ливерпулем" (2:1), сообщает Чемпионат.com со ссылкой на Mirror. Португальский наставник давал интервью, в этот момент к нему подошел Погба и пожал руку, после чего попытался привлечь тренера к себе.