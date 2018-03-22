Вратарь "Бостона" Худобин не спас команду от поражения

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Бостон Брюинз" на чужом льду в овертайме уступил "Сент-Луис Блюз" со счетом 1:2.

В составе проигравших шайбу забросил Райан Донато (11-я минута). У победителей дважды отличился Джейден Шварц (50-я и 61-я). Российский вратарь "Бостона" Антон Худобин отразил 18 из 20 бросков по своим воротам. Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко пропустил вторую встречу подряд из-за травмы. Другие форварды команды, Иван Барбашев и Никита Сошников, результативными действиями не отметились.