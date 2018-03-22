Михаил Южный вышел во второй круг турнира в Майами

На крупном теннисном турнире в американском Майами, где одновременно выступают и мужчины, и женщины, играются матчи стартового раунда. Россиянин Михаил Южный начал состязания поединком с аргентинцем Гвидо Пелла. Наш спортсмен выиграл – 7:6, 7:6.

Матч Южного с Пелла получился на редкость упорным и оба раз наш теннисист выигрывал на укороченном тай-брейке. Теперь Михаила ждет игра второго круга с представителем Люксембурга Жилем Мюллером, который "посеян" в Майами под номером №23.