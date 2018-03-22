Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"

Флагман подводного флота США субмарина Hartford застряла во льдах.

Инцидент произошел на прошлой неделе, но получил широкую известность только сейчас, сообщает "Россия 24". Подлодка в ходе учений должна была отработать условные "удары по России". Однако не смогла всплыть для отработки запуска ракет, попав в ледяной плен.

Кадры попали в Интернет и быстро стали популярными. В соцсетях шутят, что Россия теперь уже использует арктический лед в оборонительных целях.