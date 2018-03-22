Савченко рассказала о контактах Тимошенко с ДНР и восславила путч

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Надежда Савченко 50 минут назад
Савченко рассказала о контактах Тимошенко с ДНР и восславила путчЧитайте нас в Telegram
Комитет украинской Верховной рады признал обоснованным представление генпрокурора Луценко на арест депутата – Героя Украины Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в парламенте.
Теперь это решение комитета будет передано в сессионный зал Рады для рассмотрения по сути, передает "Интерфакс".
Сама Савченко при этом надеется, что украинская власть может попытаться пойти на диалог с народом, а в противном случае она должна самоустраниться без силового принуждения.
Так она ответила на вопрос одного из депутатов, принадлежит ли она к тем, кто считает, что с помощью военного переворота или физического уничтожения части украинской элиты можно изменить ситуацию в стране в вопросе установления мира и смены курса.
При этом она пояснила разницу между государственным переворотом, путчем и революцией, как Савченко это понимает. Депутат сказала, что во время Евромайдана произошла силовая смена власти.
"Путч — это наиболее гуманная тактика смены власти", — заявила Савченко и добавила: "Военные не убивают, они просто берут в осаду и добиваются от власти принятия решений для народа или самоотстранения".
Кроме того, в эфире украинского телеканала NewsOne она рассказала о том, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (во фракции которой первоначально была Савченко в Раде) незадолго до начала военных действий на Донбассе общалась с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко.
Савченко пояснила, что узнала об этом, когда сама ездила на переговоры с Захарченко. По ее словам, Тимошенко хотела, чтобы ее поддержал Донбасс, однако у нее ничего не получилось.
"Это лицемерие, которым "Батькивщина" прикрывается, меня поразило до глубины души", — призналась Савченко.
Ранее она рассказала журналистам, что украинские власти боялись ее возвращения из тюрьмы в России. Причем, по словам Савченко, президент Порошенко испугался ее в самый первый момент, когда только увидел и пожал руку, сообщает РИА Новости.
Кроме того, нардеп подтвердила журналистам намерение выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины.
Ранее коллеги-депутаты заподозрили Савченко в том, что она пришла в Верховную раду с гранатами и пистолетом. 22 марта на заседании комитета рады Савченко также устроила троллинг своим коллегам, которые заподозрили ранее, что у нее в сумочке – гранаты.
"Вы спрашиваете, были ли у меня гранаты в сумочке?", — спросила депутат, достала из сумки два фрукта (два граната) и выложила их на стол, сообщает Страна.ua. Затем она беспрепятственно покинула здание Рады.
Несколько дней назад Савченко в ответ на обвинение в подготовке теракта в украинском парламенте записала ролик, на котором устраивает в Раде "бабах". Это видео на YouTube за три дня набрало больше полумиллиона просмотров.
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