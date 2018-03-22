В тюрьму или в президенты? Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности

Верховная рада сняла неприкосновенность с внефракционного депутата – Героя Украины Надежды Савченко и дала согласие на ее задержание и арест, передает "Россия 24".

За привлечение ее к ответственности проголосовал 291 депутат, за задержание – 277, за арест 268.

Бывшую украинскую военнослужащую , которая принимала активное участие в силовой операции в Донбассе и была осуждена на территории России за убийство российских журналистов, теперь подозревают в уголовных преступлениях на территории Украины.

Савченко подозревают, в частности, в подготовке теракта в парламенте, а также обвиняют в сговоре с целью изменения конституционного строя силовым способом, в подготовке посягательства на жизнь президента Украины, в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации ДНР, а также в ношении, приобретении, и передаче оружия.

Сама Савченко после завершения голосования пошла на выход из Рады. У здания парламента ее встретили криками: "Порошенко ганьба!" и "Герой Украины", сообщает Страна.Ua.

Эксперты и СМИ Украины предполагают, что у нее теперь есть два пути: или в тюрьму, или в кресло президента.