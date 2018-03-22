Алишер Усманов может купить итальянский "Милан"

Российский бизнесмен Алишер Усманов проявляет интерес к покупке итальянского "Милана". На данный момент клуб принадлежит китайцу Ли Юнхуну. Он купил "Милан" в апреле 2017 года у Сильвио Берлускони за 740 миллионов евро. Однако сейчас у "россонери" возникли финансовые сложности.

Итальянский клуб должен хедж-фонду "Эллиот Менеджмент" 303 миллиона евро, с главой которого Полом Сингером Усманов находится в хороших отношениях, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Football Italia.

Если "Милан" не уладит проблемы с долгами до октября, "Эллиот Менеджмент" сможет завладеть "россонери". Напомним, что Усманову принадлежит миноритарный пакет акций лондонского "Арсенала". Кроме того, в прессе появлялась информации об интересе российского предпринимателя к покупке бельгийского "Андерлехта".