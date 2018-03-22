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Изучение внешних областей Солнечной системы 21 минута назад

Новости Наука

22 марта 201817:10 Анатолий Глянцев

Перепись отбывающих: восемь межзвёздных комет и жертвы звезды, заходившей в Солнечную систему

Гравитация посторонней звезды может заставить комету изменить орбиту.
Фото Global Look Press.

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Астрономы составили список тел, собирающихся покинуть Солнечную систему, и выяснили, что, так сказать, сподвигло их к такому решению. Среди отбывающих оказались восемь комет, которые, возможно, прибыли из межзвёздного пространства. Также в орбитах небольших объектов обнаружились следы визита, который 70 тысяч лет назад нанесла Солнцу соседняя звезда.

О достижении рассказано в научной статье, опубликованной Карлосом де ла Фуэнте Маркосом (Carlos de la Fuente Marcos) и Раулем де ла Фуэнте Маркосом (Raul de la Fuente Marcos) из Мадридского университета Комплутенсе, а также Сверре Аарсетом (Sverre Aarseth) из Кембриджского университета.

Планеты, кометы и астероиды движутся вокруг Солнца по эллипсам. Но, если придать телу достаточную скорость, его траектория превратится в гиперболу. Это незамкнутая кривая, поэтому объект обогнёт нашу звезду и никогда больше к ней не вернётся.

Откуда же может взяться такая скорость? Во-первых, тело может путешествовать через Солнечную систему транзитом, на большой скорости прибыв из межзвёздных бездн и удаливших в них же. Пока единственным объектом, для которого доказан подобный сценарий, является астероид Оумаумуа. Во-вторых, роль "ускорителя" может взять на себя гравитация большой планеты (например, Юпитера).

Но есть и ещё два варианта. Они связаны с облаком Оорта – огромным скоплением ледяных глыб на окраинах Солнечной системы. Правда, объекты облака слишком малы и слишком далеки, чтобы увидеть их в телескопы, но у специалистов немало доказательств его существования.

На таком расстоянии гравитация Солнца уже очень слаба. И, когда к Солнечной системе приближается другая звезда, её тяготение может нарушить хрупкое равновесие орбит. Изменивший траекторию объект может устремиться к Солнцу или, напротив, прочь от него. Подобные же возмущения в облаке Оорта иногда случаются из-за неравномерного притяжения Галактики в целом.

Эти четыре сценария должны различаться тем, из какой точки неба и с какой скоростью движутся "беглецы". Этим и воспользовались учёные.

Авторы провели масштабное компьютерное моделирование и действительно обнаружили, что каждой из четырёх ситуаций соответствуют свои характерные скорости и направления. Затем учёные "примерили" эти результаты к известным объектам Солнечной системы, движущимся по гиперболе.

Выяснилось, что восемь комет, возможно, составят компанию Оумуамуа в списке "пришельцев" из внешнего космоса. Судить об этом с уверенностью можно будет после дополнительных исследований.

Кроме того, астрономы обнаружили избыток быстрых тел, летящих из созвездия Близнецов. После вычислений они заключили, что дело здесь в звезде, 70 тысяч лет назад заходившей прямо в облако Оорта и приблизившейся к Солнцу на 0,6 светового года.

Ещё в 2015 году учёные нашли доказательства того, что именно такой визит родной звезде человечества нанесла звезда Шольца. Это тусклый красный карлик с массой примерно 9% солнечных, ныне находящийся почти в 20 световых годах от Солнца. Новые данные дополнительно подтверждают гипотезу звёздного рандеву.

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) недавно писали о том, какая сила отправила астероид Оумуамуа в межзвёздный круиз.

 

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