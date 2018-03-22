Канадские ветеринары спасли самку сивуча от верной гибели

Канадские ветеринары спасли самку сивуча от верной гибелиЧитайте нас в Telegram
Канадские ветеринары из центра спасения диких животных провели настоящую спецоперацию с целью освободить самку сивуча от душившей ее нейлоновой веревки, сообщает Vancouver Courier. Все свои действия они сняли на видео.
Спасатели выдвинулись на побережье острова Ванкувер после получения нескольких сообщений от очевидцев, наблюдавших запутавшихся в сетях и пластмассовых отходах ушастых тюленей и морских львов. С помощью дротика с транквилизатором они успокоили животное, а затем нагнали его в воде и сняли удавку — веревка к тому времени плотно впилась в шею сивуча, в конце концов грозя прикончить его.
Повторить ту же процедуру со вторым морским львом Стеллера, как еще называют сивучей, у ветеринаров не получилось — тот вырвал из тела дротик сразу после выстрела, так что лекарство не успело подействовать, а сам скрылся на глубине.
"Конечно, мы хотели бы сообщить о двух успешных операциях по спасению, но надо признать, что на нашем побережье обитают сотни животных, на теле которых можно найти пластиковые отходы и веревки", — отметила главный ветеринарный врач Vancouver Aquarium Мартин Хаулена.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Песков указал на несостыковки в деле Скрипаля
- Надежда Савченко задержана в здании Верховной рады
- Полигон "Ядрово" будет закрыт на следующей неделе
- Глава Facebook извинился за утечку данных
- Фильм "Путин": премьера в эфире "России 1"
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Скандал Судного дня: в России "разоблачили" продовольственный заговор
- Пропавший 4 года назад малайзийский Boeing нашли на картах Google
- "Я резко старею, мне трудно дышать": Пугачева рассказала о своем здоровье
- Глушков мог погибнуть из-за неудачной секс-игры с юным любовником
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Российские ученые создали альтернативный вид автомобильного топлива
- Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross
- Mercedes назвал рублевые цены на самый быстрый "Гелик"
Экономика
-
Мэй хочет убедить ЕС выслать российских дипломатов
- Реформы Путина обойдутся в 20,5 трлн рублей
- Конгресс США направит $200 млн Украине
- Доступность жилья: 15 городов России
- Торговая война США и Китая начнется в 19:30
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Салатовая ветка стала длиннее на три станции
- Обрушение дома: машины всмятку, но обошлось без пострадавших
- Москвичи пытаются спасти от разрушения уникальный дом
- Велозаводский рынок открылся после реконструкции
- В Московском зоопарке "разморозили" тушканчиков
- В столице представили "Лучшие фотографии России"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак