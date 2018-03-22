В Москве иномарка врезалась в остановку

На востоке Москвы автомобиль Nissan въехал на остановку общественного транспорта. Пострадали два человека – девушка-водитель и пожилая женщина.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы, за рулем Nissan находилась молодая женщина. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.