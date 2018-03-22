Фигурист Коляда идет вторым на чемпионате мира после короткой программы

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в итальянском Милане, завершилась короткая программа у мужчин. Россию на мировом первенстве представляют два фигуриста – Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. Первый из них после короткой программы занимает второе место.

Михаил Коляда блестяще откатал короткую программу, набрав 100,08 баллов (техническая оценка — 54,86, за компоненты — 45,22). Другой россиянин Дмитрий Алиев выступил не столь удачно. Его результат — 82,15 и 13-е место.

Лидером же стал американец Натан Чен, который набрал 101,94 балла. Третье место досталось его соотечественнику Винсенту Чжоу (96,78).

24 марта мужчины выступят с произвольной программой.