Европарламент пригласил Цукерберга на ковер

Европарламент пригласил создателя компании Facebook Марка Цукерберга дать объяснения по утечке личных данных из данной соцсети. Об этом сообщил глава Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции после своего выступления на саммите ЕС.

"Мы являемся крупнейшим рынком, и мы являемся регулятором, — отметил Таяни. — Он должен объяснить перед Европарламентом в Брюсселе, какие меры были предприняты. В ходе выборов в США, в ходе референдума по Brexit данные Facebook использовались, чтобы оказать влияние на позицию граждан".

Ранее СМИ сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Цукерберг пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек.