freesavchenko дубль два? Европарламент потребует освобождения Савченко

Европарламент "может вновь потребовать освобождения Надежды Савченко". Только на этот раз — из украинской тюрьмы. Об этом сказал ТАСС глава Европарламента Антонио Таяни, комментируя снятие депутатской неприкосновенности, задержание и возможный арест народного депутата и Героя Украины.

Верховная рада 22 марта согласилась с генпрокурором Украины Луценко и лишила Савченко депутатской неприкосновенности по подозрению в подготовке терактов и госпереворота.

Ее задержали прямо в здании украинского парламента и отвели на допрос в СБУ, где она находится до сих пор.

Украинские СМИ пишут, что ночь ей придется провести в следственном изоляторе, а 23 марта Савченко должны избрать меру пресечения.

В соцсетях уже дали "вторую жизнь" хэштегу #freesavchenko, который был запущен в Сети в то время, когда Савченко сидела в российской тюрьме за убийство корреспондентов ВГТРК, покушение на убийство мирных жителей и незаконное пересечение государственной границы России.