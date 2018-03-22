Норвежцы выиграли зачет Кубка наций по биатлону, россияне – четвертые

Десятикилометровый спринт, завершившийся победой Мартена Фуркада на этапе Кубка мира в Тюмени, стал последней гонкой, идущей в общий зачет Кубка наций у мужчин. По итогам сезона первое место досталось норвежской сборной, которая набрала 6458 очков.

На втором месте расположились французские биатлонисты (6129). В тройке лучших – команда Германии (5910). Россиянам досталось четвертое место и 5623 очка. Пятерку замкнули итальянцы (5228).

Благодаря этому результату сборная России, согласно регламенту, сохранила в следующем сезоне квоту в шесть биатлонистов на гонки Кубка мира, сообщает РИА Новости.