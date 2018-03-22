Задержаны мошенники, наживавшиеся на московских пенсионерах

Полиция обезвредила банду мошенников, которые на протяжении года обманывали столичных пенсионеров.

Задержали вымогателей в Калужской области. Именно оттуда они звонили пожилым москвичам и сообщали о том, что их родственники якобы совершили какое-либо преступление, а чтобы избежать ответственности, нужно заплатить. Только одна столичная пенсионерка отдала аферистам миллион рублей.

"Установлена причастность задержанных к серии аналогичных эпизодов противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.