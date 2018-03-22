"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Ибрагимовича

На своем официальном сайте английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сделал заявление, в котором говорится о расторжении контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. За "красных дьяволов" он выступал с 2016 года, перейдя из французского "Пари Сен-Жермен".

"Каждый в клубе хотел бы поблагодарить Златана за его вклад в результаты команды с момента его прихода, говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС. — Мы желаем ему успехов в дальнейшем".

Официальной информации, где шведский нападающий продолжит карьеру, пока нет. Однако ранее сообщалось, что Ибрагимович перейдет в клуб американского чемпионата MLS "Лос-Анджелес Гэлакси".

Сам Ибрагимович на своей странице в Instagram поблагодарил партнеров по "МЮ", тренера и болельщиков. "Замечательные вещи тоже заканчиваются, пришло время двигаться дальше", — написал он.

В составе "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович выиграл Суперкубок Англии, Лигу Европы и Кубок Английской лиги.