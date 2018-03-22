"Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник": народ выбрал имена для оружия

"Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник" — такие названия россияне выбрали для новейшего оружия РФ голосованием на сайте Минобороны.

Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

По его словам, боевой лазерный комплекс назван "Пересветом", для крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой пользователи Интернета выбрали имя "Буревестник", а подводный беспилотник окрещен "Посейдоном".

Впервые в истории России новые названия для оружия давали не сами военные, а все граждане страны.

По словам Борисова, все названия, в выборе которых участвовало почти восемь миллионов человек, являются удачными, отлично подчеркивая "и сферы применения, и особенности этого вида оружия".

Новые боевые системы были впервые представлены 1 марта 2018 года президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.