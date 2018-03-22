Матч 24-го тура РФПЛ "Амкар" – "Локомотив" пройдет в Москве

Встреча 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги между пермским "Амкаром" и московским "Локомотивом" пройдет в Москве на стадионе "РЖД-Арена", который является домашним для железнодорожников. Игра состоится 31 марта.

Ранее было принято решение о переносе матча в связи с невозможностью проводить игры на поле пермского стадиона "Звезда". После этого появилась информация о возможном проведении встречи в Хабаровске, Уфе или Саранске. При этом в качестве резервного стадиона "Амкара" значится арена в Уфе

В своем заявлении пермский клуб отмечает, что был вынужден принять решение провести матч в Москве из-за сложной финансовой ситуации.

"Мы пришли к договоренности с коллегами из столичного клуба относительно финансовой стороны организации матча, "Локомотив" берет на себя все расходы по проведению игры, а "Амкар" получает всю прибыль от билетной программы", — говорится в сообщении "Амкара".