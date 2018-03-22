СКА победил "Локомотив" и первым вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Определился первый полуфиналист плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Санкт-петербургский СКА на своей площадке одержал победу над ярославским "Локомотивом" в пятом матче четвертьфинальной серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Илья Ковальчук (13-я минута), Вадим Шипачев (29-я) и Илья Каблуков (43-я). За "Локомотив" отличился Иван Лекомцев (22-я). Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу санкт-петербургской команды.

В финале Западной конференции двукратный обладатель Кубка Гагарина СКА сыграет с победителем противостояния между московским ЦСКА и хельсинкским "Йокеритом".