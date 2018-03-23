Тренер сборной Англии: в России мне было очень комфортно

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт не согласился с премьером Великобритании Терезой Мэй, которая призывала не ездить на чемпионат мира в Россию. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Как отмечает Би-би-си, Саутгейт заявил, что Россия очень ответственно подошла к подготовке и организации турнира. Кроме того, наставник призвал болельщиков приехать в нашу страну. Он подчеркнул, что сам провел в России некоторое время и чувствовал себя очень комфортно.

