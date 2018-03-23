В США начато расследование в отношении завода "Калашников", находящегося во Флориде. Агентство Bloomberg, сообщая об этом, отмечает, что руководство завода имеет связи с "главными союзниками" Владимира Путина.

Федеральные прокуроры ищут записи от 2015 года, содержащие запрос Kalashnikov USA на налоговые льготы. Расследуется деятельность фирмы RWC (Russian weapons company) Group LLC, владеющей Kalashnikov USA в Помпано-Бич (Флорида), сообщает РИА Новости.

Против концерна "Калашников" Вашингтон ввел санкции в 2014 году. Причина – ситуация на Украине.