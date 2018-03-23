Оператор "Северного потока-2" получил экологическую награду

Награду за качественно проведенную оценку влияния проекта "Северный поток — 2" на окружающую среду получил в Финляндии оператор газопровода Nord Stream 2 AG.

Награду, которая присуждается ежегодно, Nord Stream 2 AG получила от финской ассоциации по оценке влияния на окружающую среду Yva ry. "Оценка влияния проекта газопровода является качественно сделанной, содержащей большое количество информации о вариантах реализации проекта и их воздействии", — говорится в сообщении финского филиала компании Nord Stream 2 AG.

По ее данным, при подготовке документа был учтен опыт проекта газопровода "Северный поток" и были продуманы меры для снижения негативных эффектов.

Для строительства газопровода компании требуется два разрешения от Финляндии — согласие правительства на использование финской исключительной экономической зоны и разрешение на строительство в финских водах. Получение решений ожидается в течение ближайших недель.

Ввод в строй "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Он пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, сообщает ТАСС.

Ранее власти США выступили против российского энергетического проекта. Представитель Госдепа Хезер Науэрт. Она отметила, что "Северный поток-2" якобы подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы.



"Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", — подчеркнула Науэрт во время брифинга. По ее словам, США могут ввести санкции против компаний, работающих над строительством газопровода.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что американские власти оказывают давление на страны Европы в стремлении воспрепятствовать присутствию России на энергетическом рынке региона.

"Мы знаем, что значительная часть антироссийских установок на Балканах, да и в Европе в целом, инициируется из Вашингтона. Видим эту цель очень отчетливо – это попытка застолбить американское военно-политическое доминирование и экономическое лидерство, в том числе путем попыток вытеснения России с местных рынков энергоносителей и принуждения европейцев перейти на более дорогой сжиженный газ из США", — заявил он ранее.