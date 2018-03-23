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23 марта 201804:00

Текучка кадров: Дональд Трамп меняет помощника по национальной безопасности

Global Look Press

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Президент США Дональд Трамп объявил об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого сменит на этом посту бывший постпред США при ООН Джон Болтон.

"Я рад объявить о том, что с 9 апреля 2018 года посол Джон Болтон будет моим новым помощником по национальной безопасности", — написал президент в своем "Твиттере". Он поблагодарил Макмастера и добавил, что официальная передача дел состоится 9 апреля.

Обозреватели полагают, что отставка одного из ключевых помощников станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в Белом доме, которые затронут и других должностных лиц высокого ранга, сообщает ТАСС.

Болтон при бывшем президенте США Джордже Буше — младшем (в 2001-2005 гг.) занимал должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, затем был постоянным представителем США при ООН. Считается ястребом в американской политике, то есть членом "партии войны", сторонником военной эскалации.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона, его место после утверждения Сенатом должен будет занять директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео. Недавно Белый дом также покинули глава Национального экономического совета Гэри Кон и директор по коммуникациям Хоуп Хикс.

В прошлом свои посты в администрации оставили министр внутренней безопасности Джон Келли (ушел на работу в Белый дом) и министр здравоохранения Том Прайс, которого уличили в использовании средств налогоплательщиков для частных полетов.

 

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