На Украине продолжится суд над Саакашвили

Верховный суд Украины продолжит слушать дело Михаила Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области требует признать незаконным решение президента Порошенко лишить его гражданства.

Украинский паспорт Саакашвили стал недействительным ещё летом прошлого года, однако обжаловать это он не мог до октября. По словам политика, администрация украинского лидера тянула с документами.

И вот теперь дело рассмотрят по сокращенной процедуре. Об этом сообщил адвокат Саакашвили.

Михаила Саакашвили высылали дважды. В первый раз он прорвался через границу и устроил беспорядки в Киеве. Во второй, видимо, решил идти законным путём, передает "Россия 24".