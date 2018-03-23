Парламент Каталонии не смог утвердить главу регионального правительства. На пост претендовал Жорди Туруль, депутат от партии "Вместе за Каталонию". После провала процедуры в первом туре парламент автономного сообщества сможет провести новые дебаты и голосование.

23 марта верховный суд Испании должен озвучить обвинительные заключения в отношении подозреваемых в причастности к так называемому "сепаратистскому процессу", напоминает телеканал "Россия 24". Жорди Туруль — в списке обвиняемых, и на время разбирательств его могут арестовать.

Изначально на пост претендовал бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон. Но он сейчас скрывается в Бельгии, потому что на территории Испании действует ордер на его арест за попытки организовать бунт и мятеж.