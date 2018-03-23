Гимнастка Ангелина Мельникова победила на этапе Кубка мира

В британском Бирмингеме проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Ангелина Мельникова стала первой в многоборье.

Двукратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ангелина Мельникова набрала по сумме четырех упражнений 54,465 балла. На втором месте американка Маргзетта Фрейзер (53,932), третьей стала британка Элис Кинселла (53,099).

Днем раньше российский гимнаст Никита Нагорный занял второе место в мужском многоборье. Никита уступил победителю японцу Сого Нономуре всего 0,066 балла.