Россия – Бразилия. Специалисты футбола делают ставку на гостей

Накануне очередного товарищеского матча футбольной сборной России, которая на стадионе "Лужники" принимает соперников из Бразилии, специалисты оценили шансы двух команд на победу. Учитывая проблемы россиян с травмированными игроками, эксперты отдают предпочтение "пентакампеонам".

Экс-капитан национальной сборной Евгений Ловчев считает, что Бразилия победит "всухую" и сборная России не забьет: "Думаю, что это связано с одной вещью. Во-первых, у нас с обороной проблемы большие, в связи с тем, что получили травму основные защитники. Самое главное в том, что бразильские футболисты играют в лучших командах мира, где чемпионаты идут вовсю, и они в хорошем состоянии находятся".

"Кто-то говорит, что у гостей нет Неймара, но это даже лучше для бразильцев, потому что Неймар – индивидуалист, он на себе зацикливает очень много игры, — цитирует эксперта сайт "Рейтинг Букмекеров". – Думаю, что бразильцы не будут особо выкладываться, потому что холодновато, как бы травму не получить".

Бывший игрок московского "Спартака" Егор Титов говорит, что "учитывая все неприятности с травмами, Россия сейчас в очень тяжелом положении": "Все эти потери глобальные. Здоровья Кокорину, Васину, Джикия. Но как заменить выбывших, я не представляю. Это проблема. Что-то нужно придумывать, решать вопрос со схемой".

"У Бразилии, правда, тоже выбыл Неймар, и у него сложная травма. Но в Бразилии все игроки близки к нему по уровню. Может быть, других суперзвезд и нет, но все игроки очень хорошего уровня. К тому же у этой Бразилии есть командная игра, она выглядит очень здорово. Я думаю, что Бразилия, конечно, выиграет. У России главная проблема в центре обороны. Она была, а сейчас усугубилась".

"Для россиян матч – это серьезная проверка, потому что Бразилия одна из лучших сборных мира, — говорит экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко. – Едет в полном составе, так что легкой прогулки у России не будет, даже несмотря на то, что достаточно прохладная погода в России сейчас еще. Тем не менее, думаю, бразильцы, привыкшие уже к европейским температурам, не почувствуют большого дискомфорта".

"Я ожидаю открытой игры. Бразильцы умеют играть в футбол. У России много травмированных, много проблем, но там тоже есть кому забивать. Не буду говорить об обороне и тех, и других, потому что веселее говорить об атаке.И я верю в то, что игра не будет нудной, те моменты которые будут, превратятся в голы", — считает экс-футболист.

Известный футбольный комментатор Илья Казаков отметил, что "если сравнивать рейтинги команд, игроков и их трансферную стоимость, то Бразилия на порядок выше нашей сегодняшней российской сборной": "Но на моей памяти все последние матчи этих соперников складываются достаточно ровно. Если Бразилия и выигрывает, как это было весной 2006 года, то результат минимальный".

"Мы снова играем в холод, снова играем в то время суток, когда для Бразилии это вряд ли козырь, играем, когда у соперника нет Неймара, хоть и у нас потери достаточно серьезные. Вопреки общему мнению, я советую ставить на то, что Россия не проиграет, а если и проиграет, то с разницей не более, чем в один мяч, исходя из опыта предыдущих товарищеских встреч. Я практически уверен, что наша команда забьет. Надеюсь, что всем нам повезет", — заключил журналист.