Россия – Бразилия. Специалисты футбола делают ставку на гостей

Тема:
Футбол-2018 58 минут назад
Россия – Бразилия. Специалисты футбола делают ставку на гостейЧитайте нас в Telegram
Накануне очередного товарищеского матча футбольной сборной России, которая на стадионе "Лужники" принимает соперников из Бразилии, специалисты оценили шансы двух команд на победу. Учитывая проблемы россиян с травмированными игроками, эксперты отдают предпочтение "пентакампеонам".
Экс-капитан национальной сборной Евгений Ловчев считает, что Бразилия победит "всухую" и сборная России не забьет: "Думаю, что это связано с одной вещью. Во-первых, у нас с обороной проблемы большие, в связи с тем, что получили травму основные защитники. Самое главное в том, что бразильские футболисты играют в лучших командах мира, где чемпионаты идут вовсю, и они в хорошем состоянии находятся".
"Кто-то говорит, что у гостей нет Неймара, но это даже лучше для бразильцев, потому что Неймар – индивидуалист, он на себе зацикливает очень много игры, — цитирует эксперта сайт "Рейтинг Букмекеров". – Думаю, что бразильцы не будут особо выкладываться, потому что холодновато, как бы травму не получить".
Бывший игрок московского "Спартака" Егор Титов говорит, что "учитывая все неприятности с травмами, Россия сейчас в очень тяжелом положении": "Все эти потери глобальные. Здоровья Кокорину, Васину, Джикия. Но как заменить выбывших, я не представляю. Это проблема. Что-то нужно придумывать, решать вопрос со схемой".
"У Бразилии, правда, тоже выбыл Неймар, и у него сложная травма. Но в Бразилии все игроки близки к нему по уровню. Может быть, других суперзвезд и нет, но все игроки очень хорошего уровня. К тому же у этой Бразилии есть командная игра, она выглядит очень здорово. Я думаю, что Бразилия, конечно, выиграет. У России главная проблема в центре обороны. Она была, а сейчас усугубилась".
"Для россиян матч – это серьезная проверка, потому что Бразилия одна из лучших сборных мира, — говорит экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко. – Едет в полном составе, так что легкой прогулки у России не будет, даже несмотря на то, что достаточно прохладная погода в России сейчас еще. Тем не менее, думаю, бразильцы, привыкшие уже к европейским температурам, не почувствуют большого дискомфорта".
"Я ожидаю открытой игры. Бразильцы умеют играть в футбол. У России много травмированных, много проблем, но там тоже есть кому забивать. Не буду говорить об обороне и тех, и других, потому что веселее говорить об атаке.И я верю в то, что игра не будет нудной, те моменты которые будут, превратятся в голы", — считает экс-футболист.
Известный футбольный комментатор Илья Казаков отметил, что "если сравнивать рейтинги команд, игроков и их трансферную стоимость, то Бразилия на порядок выше нашей сегодняшней российской сборной": "Но на моей памяти все последние матчи этих соперников складываются достаточно ровно. Если Бразилия и выигрывает, как это было весной 2006 года, то результат минимальный".
"Мы снова играем в холод, снова играем в то время суток, когда для Бразилии это вряд ли козырь, играем, когда у соперника нет Неймара, хоть и у нас потери достаточно серьезные. Вопреки общему мнению, я советую ставить на то, что Россия не проиграет, а если и проиграет, то с разницей не более, чем в один мяч, исходя из опыта предыдущих товарищеских встреч. Я практически уверен, что наша команда забьет. Надеюсь, что всем нам повезет", — заключил журналист.
Ранее по теме
-
Тренер Бразилии Тите назвал состав на матч с Россией2 часа назад
-
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер рискует пропустить чемпионат мира2 часа назад
-
Станислав Черчесов: Бразилия и без Неймара – высший класс20 часов назад
-
Марадона назвал фаворитами чемпионата мира по футболу Испанию и Германию1 сутки назад
-
Борис Джонсон согласился со сравнением ЧМ-2018 с Олимпиадой 1936 года1 сутки назад
-
Головин попал в топ-5 самых талантливых молодых игроков чемпионата мира1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Евросоюз отзывает посла из России
- Надежда стала угрозой: за что Порошенко ополчился на Савченко
- Как выбирали имена для новейшего оружия
- Между США и Китаем разгорается торговая война
- Полигон "Ядрово" будет закрыт на следующей неделе
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном
- Мальчика, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео
- Женщина, изуродованная мужем, показала новые руки-протезы. Видео
- Cупруги сожгли няню своего ребенка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
- Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Российские ученые создали альтернативный вид автомобильного топлива
- Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross
Экономика
-
Мэй хочет убедить ЕС выслать российских дипломатов
- Реформы Путина обойдутся в 20,5 трлн рублей
- Конгресс США направит $200 млн Украине
- Доступность жилья: 15 городов России
- Торговая война США и Китая начнется в 19:30
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Салатовая ветка стала длиннее на три станции
- Витас рассказал, зачем устроил стрельбу в Барвихе
- Обрушение дома: машины всмятку, но обошлось без пострадавших
- Столица простилась с легендарным летчиком Георгием Мосоловым
- Весна идет: в зоопарке достали из холодильников тушканчиков
- В столице представили "Лучшие фотографии России"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак