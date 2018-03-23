Нетиевский выиграл главный суд у "Уральских пельменей"Читайте нас в Telegram
Экс-директор объединения "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский выиграл суд, добившись признания недействительным лицензионного договора между ООО "Идея Фикс Медиа" и ООО "Уральские пельмени продакшн". Договором были переданы права на старые выпуски 73 юмористического шоу, которые затем были перепроданы телеканалу "СТС".
Как следует из сообщения суда, сделка совершена заместителем генерального директора Орловым Е.А. от имени ООО "Идея фикс медиа" в пользу компании ООО "Уральские пельмени продакш", директором которой он был назначен после заключения сделки в сентябре 2016 года.
Отмечается, что ООО "Уральские пельмени продакшн", выплатив ООО "Идея Фикс Медиа" за лицензионные права за старые 73 оригинальных программы 861 400 рублей, переработало из них 80 выпусков "Уральские пельмени — любимое" и спустя 10 дней получило за них 231 280 000 рублей от телекомпании "СТС" (из расчета 2 891 000 рубля за один выпуск).
Что свидетельствует о нанесении Орловым Е.А. явного ущерба для ООО "Идея Фикс Медиа", которое ранее само, как правообладатель производила, перерабатывала и продавала выпуски на "СТС", выплачивая вознаграждение актерам и авторам коллектива "Уральские пельмени".
Судом установлено, что в обход запрета на предоставление исключительной лицензии Орлов передал права на переработку оригинальных программ для создания самостоятельного контента, которое впоследствии было продано телеканалу "СТС".
Суд пришел к выводу, что сделка, заключенная Орловым, принесла ущерб интересам общества ООО "ИФМ", которое он представлял, а другая сторона сделки — ныне покойный гендиректор ООО "Уральские пельмени продакшн" Лютиков А.М знал об ущербе.
По стечению обстоятельств, 184 080 000 рублей выплачено каналом уже после вступления Орлова в должность генерального директора ООО "Уральские пельмени продакшн".
Установленные обстоятельства могут стать основанием для возбуждения в отношении нового директора "Уральские Пельмени продакшн" Орлова Е.А. уже уголовного дела по статье "Мошенничество".
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