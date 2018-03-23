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Надежда Савченко 36 минут назад

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23 марта 201813:21

"Мы воюем с Россией больше 700 лет": Савченко зажгла в суде и объявила голодовку

Петр Сивков/ТАСС

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Герою Украины – депутату Надежде Савченко 23 марта суд Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения.

Ее лишили депутатской неприкосновенности и задержали 22 марта прямо в здании украинского парламента. Затем депутата Рады отвели в здание Службы безопасности Украины (СБУ). Ночь она провела в СИЗО. По ее словам, при полном видеонаблюдении за ней.

Утром 23 марта, когда началось заседание суда, отвечая на вопросы журналистов, Савченко, в частности, сравнила условия содержания в России (где она отбывала срок за убийство журналистов ВГТРК) и на Украине, передает "Интерфакс".

"О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские", — сказала Герой Украины из стеклянной кабины для подсудимого. Затем ее из будки выпустили.

Прокурор перечислил статьи, которые вменяются нардепу. Все представленные аргументы сводятся к подозрению о подготовке насильственного свержения власти, убийства президента, премьера, депутатов Верховной рады Украины, политиков и правоохранителей.

Помимо тяжких статей о госперевороте и вооруженном свержении власти ей также вменяется незаконное хранение оружия.

Следствие вменяет Савченко как организацию вооруженного переворота, так и его осуществление. Якобы она сама хотела подорвать гранаты в парламенте и вместе с этим якобы стояла во главе всей схемы путча, сообщает Страна.ua.

В ответном слове нардеп заявила, что на все планы "терактов" нужен был бы целый полк. "Я не депутат Пашинский. Я не стреляю сдуру по людям", — заявила Савченко (имя в виду события на Майдане в 2014 году) и сорвала аплодисменты.

При этом она заявила, что из всех обвинений в ее адрес правдивое только одно – ее "неуважение к представителям власти". Кроме того, Савченко сказала: "Мы воюем с Россией уже более 700 лет", а затем объявила голодовку.

Голодовки то полнеющая, то худеющая Савченко объявляет уже не первый раз. Так было, когда она отбывала срок в тюрьме в России. Так было потом и на Украине, когда уже в качестве нардепа Рады Савченко объявляла голодовку из-за бездействию властей по освобождению украинцев из плена.

22 марта генпрокурор Юрий Луценко показал депутатам Верховной рады съемки скрытой видеокамерой, на которых Савченко с соратниками обсуждала теракты и путч. Однако сама нардеп ранее заявляла, что знала о слежке, и с ее стороны это была политическая провокация с целью показать нынешней украинской власти, как ее не любит народ.

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