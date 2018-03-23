Стадион "Нижний Новгород" сдан в эксплуатацию

Стадион "Нижний Новгород", расположенный в одноименном городе, сдан в эксплуатацию. 15 апреля на арене пройдет первый тестовый матч между клубами ФНЛ "Олимпиец" – "Зенит-2".

В пятницу стадион осмотрели министр спорта России Павел Колобков и министр строительства ЖКХ Михаил Мень. Сооружение получило заключение о соответствии минстроя России. "Было подписано заключение о соответствии. Это означает, что по сути стадион сегодня близок к готовности, к вводу в эксплуатацию. Мы видим, что поле уже подогревается, уже происходит его орошение. То есть у нас есть основания полагать, что к тестовым играм стадион будет полностью готов", — приводит слова Меня РИА Новости.

"Стадион расположен на нижегородской Стрелке, где сливаются реки Волга и Ока. Конечно, это повлияло на внешний облик объекта: волнообразный фасад здания и его цветовую гамму. Архитектура стадиона позволяет ему гармонировать с историческими кварталами Нижнего Новгорода, вблизи которых он построен. Уверен, новая арена станет настоящим украшением города", — цитирует Павла Колобкова "Интерфакс".

"Нижний Новгород" – один из 12 стадионов, который примет чемпионат мира 2018 года. Здесь сыграют сборные Швеции и Республики Корея, Аргентины и Хорватии, Англии и Панамы, Швейцарии и Коста-Рики, а также пройдут по одному матчу 1/8 финала и четвертьфинала. После чемпионата мира стадион станет домашней ареной "Олимпийца".