Шаг вперед, два шага назад: весна с трудом пробивает себе дорогу

Шаг вперед, два шага назад: весна с трудом пробивает себе дорогуЧитайте нас в Telegram
В выходные дни в тыловой части атлантического циклона, в центр Европейской части России, вновь устремится холодный воздух из северных широт. По климатическим нормам последней декады марта среднесуточная температура воздуха в Москве должна уже быть близкой к нулю, но пока она будет оставаться ниже нормы на 3-5°, сообщает Центр погоды ФОБОС.
В Москве в субботу облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, температура около нуля. Ночь на воскресенье будет морозной: в столице около -10°, по области -10…-15°. В воскресенье воздух прогреется до +3…+5°.
В Санкт-Петербурге в дневные часы около нуля, ночью -3…-6°. Погода будет преобладать облачная, ветреная, временами с мокрым снегом, совсем не весенняя.
На Русском Севере, благодаря циклонам, будет облачно, пройдут снегопады. В Мурманске снег небольшой, днём -5…-8°. В Архангельске -2…-5°, в субботу без осадков, в воскресенье — продолжительный снегопад, временами сильный. В Нарьян-Маре около -10°, в субботу — солнечно, в воскресенье — обильные продолжительные снегопады.
В Поволжье обойдется без существенных осадков. В Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове и Казани от -2 до -5°, преимущественно солнечно, в ночь с субботы на воскресенье подморозит до -7…-10°.
На юге страны погоду будет определять атмосферный фронт с волновыми циклонами. Будет облачно, пройдут дожди. В Симферополе и Краснодаре +6…+9°, временами дождь. В Сочи, Нальчике и Владикавказе сильные продолжительные ливни днём +5…+8°.
В Уральском регионе преимущественно облачно, местами пройдёт небольшой снег. В Екатеринбурге и Тюмени и Перми днём -2…-5°.
На юге Сибири благодаря атмосферным фронтам будет преимущественно облачно, местами пройдёт небольшоё снег. В Омске и Новосибирске и Красноярске -1…-4°.
В Прибайкалье в субботу солнечно и тепло, в воскресенье пройдет холодный фронт, в западных областях похолодает. В Иркутске в субботу около +10…+12°, в воскресенье +2…+4. В Чите и Улан-Удэ тепло, +12…+14°.
На юге и востоке Дальнего Востока на фоне пониженного атмосферного давления будет преимущественно облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. В Петропавловске-Камчатском -1…-3°, во Владивостоке +9…+11°, в Южно-Сахалинске около 0°, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 0…+3°.
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