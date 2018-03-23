Тема:
Наука борьбы с болью 47 минут назад
Чувство голода помогает справиться с хронической болью. Как?Читайте нас в Telegram
Как известно, у медали две стороны: мало кому нравится испытывать боль, между тем именно она помогает людям получить ценный опыт. Известный пример: не испытывающий боль человек будет держать руку на горячей плите и нанесёт гораздо больший урон здоровью, чем если одёрнет её, чуть прикоснувшись к горячему предмету.
Тем не менее хроническая боль, такая как воспалительная (она может возникнуть, например, после травмы), мешает человеку справляться даже с самыми простыми задачами. Исследователи всего мира пытаются найти способы лечения такого недуга (который, к слову, по-разному возникает у мужчин и женщин)
Недавно нейробиологи Пенсильванского университета выяснили, что чувство голода помогает мозгу подавлять хроническую боль. Такая "хитрость" позволяет животному, несмотря на свою проблему, искать себе еду. А вот с острой болью такой трюк не проходит.
Специалисты определили небольшую группу из 300 клеток мозга, отвечающую за способность уделять первостепенное внимание голоду, а не хронической боли. По их мнению, изучение этих нейронов может помочь в разработке новых методов лечения хронической боли.
Учёные провели ряд экспериментов, чтобы понять, как голод может повлиять на разные типы боли. Они наблюдали за тем, как лабораторные мыши, голодавшие на протяжении 24 часов, реагировали на острую или на хроническую воспалительную боль. Считается, что последний тип боль влечёт за собой сенсибилизацию (увеличении чувствительности) нейронных цепей в мозге.
Оказалось, что голодающие грызуны по-прежнему реагировали на источники острой боли, а вот на воспалительную боль они реагировали куда меньше, чем их упитанные "коллеги".
Авторы работы пишут, что поведение животных можно было сравнить с тем, как если бы им дали противовоспалительное обезболивающее.
"Мы не предполагали, что голод так сильно повлияет на болевые ощущения. Но когда мы увидели результаты, нам показалось, что в этом есть логика. Если у животного есть травма, то ему всё равно необходимо преодолевать это состояние, чтобы найти питательные вещества, необходимые для жизни", — говорит один из авторов исследования Эмбер Альхадефф (Amber Alhadeff).
В одном эксперименте учёные выяснили, что голодающие мыши не избегали мест, где они подвергались воспалительной боли, в то время как животные, не голодавшие сутки, старались не появляться в этих местах.
Затем учёные нацелились на область мозга, которая регулировала этот баланс между голодом и болью. Чтобы выяснить, как она работает, учёные "включали" группу нейронов под названием агути-связанный пептид (AgRP). Ранее уже было известно, что они активируются чувством голода. Оказалось, что хроническая боль стихала, а вот реакция на острую боль оставалась неизменной.
Проще говоря, они нашли чёткую корреляцию между увеличением чувства голода и снижением хронических болевых реакций.
Учёные также выяснили, что очень маленькая группа нейронов AgRP, которая связана с парабрахиальным ядром, отвечает за подавление воспалительной боли в сочетании с повышением чувства голода.
Дальнейшие эксперименты определили нейротрансмиттер, ответственный за избирательное блокирование реакции на воспалительную боль. Блокирование рецептора этого нейротрансмиттера прекратило действие голода, и боль возвращалась.
Исследователи отмечают: если результаты работы окажутся применимы к людям, то это поможет разработать терапию для лечения хронической боли.
"Мы не хотим полностью отключать боль, но было бы здорово иметь возможность нацеливаться только лишь на воспалительную боль", — заключает Альхадефф.
Результаты исследования представлены в научном издании Cell.
Ранее по теме
-
Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному10 суток назад
-
Назальный спрей с опиоидами поможет пациентам избежать зависимости1 месяц назад
-
Болит спина или суставы? Не стоит винить в этом погоду3 месяца назад
-
Исследователи выяснили, как анестезия действует на растения3 месяца назад
-
Новые препараты от мигрени сократят количество дней с невыносимой болью3 месяца назад
-
Ядовитые лягушки помогут создать новые обезболивающие препараты5 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин обратился к гражданам РФ
- Савченко объявила голодовку
- Евросоюз отзывает посла из России
- Между США и Китаем разгорается торговая война
- Сочи накрыла пыльная буря
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном
- Мальчика, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео
- Женщина, изуродованная мужем, показала новые руки-протезы. Видео
- Cупруги сожгли няню своего ребенка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg
- Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
- Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross
Экономика
-
Обвал на рынках: что в нем не так?
- Торговая война совпала с кредитным кризисом
- Forbes: 10 миллиардеров с наибольшими доходами
- Госдума запретила размещать рекламу на платежках ЖКУ
- Реальная зарплата выросла на 10,5% за январь-февраль
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
В Манеже открывается Московский культурный форум
- Заглушки за долги: коммунальщики заставляют жителей платить
- "Ночь в театре", парад святого Патрика и зарядка: скучать в выходные будет некогда
- Витас рассказал, зачем устроил стрельбу в Барвихе
- В столице представили "Лучшие фотографии России"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак