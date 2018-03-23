Пришельцы из столицы: как бывшие менеджеры обживают село на Алтае

Наверняка многие жители мегаполисов, тоскуя в автомобильных пробках, вдыхая аромат соседа по набитому вагону метро в час пик или же попросту захваченные бегом по кругу, порой, вспоминают фразу из старого анекдота: "Бросить бы все и уехать в Сосновый бор!"

Жить неторопливой жизнью на природе, в гармонии с собой и близкими, заниматься тем, чего просит душа, а не тем, что сулит побольше денег… Мечтают об этом многие, но взять — и в одночасье резко изменить свою жизнь решаются единицы.

Среди них, например, Вячеслав Мерлушкин. Еще несколько лет назад он так же, как и тысячи других жителей Москвы, работал менеджером. То есть по полной программе был закручен столичной кутерьмой. Но шесть лет назад вместе с женой Марией и маленьким сыном он уехал из Москвы в самую настоящую российскую глубинку – в село на Алтае.

Недавно узнав об этом от общих московских знакомых, я заглянула на страничку Славы в "Фейсбуке" и с удивлением обнаружила не только фотографии домашних животных и деревенского быта на фоне потрясающих пейзажей, но и сообщения о вебинарах по вопросам развития сельского туризма, фотографии с концертов, творческих мастерских, туристических походов.

В отличие от рожденных в мегаполисах, Славе, конечно было проще привыкать к деревенской жизни, ведь он родился в этих местах. Однако годы жизни в Москве наверняка наложили свой отпечаток на привычки и образ жизни.

Вести.Ru попросили Вячеслава Мерлушкина рассказать о том, как удалось не только прижиться на селе после столицы, но и развить здесь столь бурную деятельность.

- Слава, вы в каком году решили уехать из Москвы?

- В 2012-м. Еще год прожили в Барнауле, но когда поняли, что и этот город превращается в аналог Москвы со всеми такими же пробками, гипермаркетами, ценностями потребительского мировоззрения у местного населения, то решили переехать в один из райцентров предгорных районов Алтайского края – в село Солонешное.

- Жена поддержала эту идею или пришлось уговаривать?

- Решения принимаем всегда совместно, в обсуждениях, анализируя ситуации и планируя будущее. Сейчас к обсуждению привлекаем и детей.

- Сколько детей было у вас, когда уезжали?

- Один. Сын Лев. Когда уезжали из Москвы, ему было 3 года.

- Сколько детей в вашей семье сейчас?

- Лёве скоро 10 исполнится, и уже 4 года с нами живут 6-летняя Вика, 8-летняя Ира, Слава (ему 11) и самая старшая девочка – Изида. Ей 19 лет. Самый старший из мальчиков - Саша (ему 18) недавно женился. Он с женой живет отдельно, у них две недели назад родилась девочка.

Домашняя творческая мастерская семьи Мерлушкиных. Дети в сборе

- Какая последняя "светская" должность была у тебя в столице?

- Я работал менеджером проектов и замдиректора в одной из российско-немецких организаций. Однако в 2008-м, за несколько лет до отъезда на Алтай, занимался собственным бизнесом. У меня был достаточно известный проект — магазин сувениров и подарков ручной работы "Лаборатория сновидений". Более 300 авторов создавали удивительные вещи, арт-изделия. Но перед отъездом на Алтай я бизнес продал.

Таким Вячеслав был в 2010-м, когда вел семинары в Москве

- Что конкретно послужило спусковым крючком, чтобы уехать?

- Мы поняли, что живем жизнью и процессами, которые перестали нам нравиться, не естественными, чужими ценностями типа карьеры, выплаты кредитов, погоней за высоким социальным статусом. Слишком много пустой суеты — пробок, длинных расстояний, психологического напряжения. Мы поняли, что хотим жить в среде, которая поддерживает, чтобы ребенок жил в экологически чистом районе, питание было натуральным, было больше времени на общение с родителями.

Вячеслав и Мария Мерлушкины теперь на селе — свои люди

- Вам пришлось продавать что-то из недвижимости, чтобы обосноваться на новом месте?

- В Подмосковье у нас была своя большая квартира, мы ее продали.

- Почему выбрали именно это место — село Солонешное? Как обустраивались там?.

- Мы выбирали из районов с горной местностью, чистой природой, но с развитой инфраструктурой, то есть из районных центров. Поехали смотреть первый попавшийся из объявлений в Интернете дом. Влюбились в место с первого взгляда и больше ничего не стали смотреть и долго выбирать. Причем, мы влюбляемся в Солонешенский район все больше и больше. Оказалось, что место прекрасно не только природой, но и сохранившейся традиционной культурой, древнейшей археологией, замечательными людьми. Дом купили уже готовый, благоустроенный, с большим участком, баней и дворовыми постройками. Постепенно его обустраиваем под желаемый уровень.

- Как вас приняли местные жители?

- По-разному. Некоторые с настороженностью – мол, "москвичи понаехали, чего они хотят?", "все мечтают отсюда уехать, а эти сюда приехали". Но большинство очень хорошо приняли, стали помогать, поддерживать. Сейчас дружим с очень многими местными семьями. Вовлекаем их в социальные проекты, развиваем вместе территорию. Многие, в том числе в органах власти, постепенно стали понимать, что мы, наш опыт, связи являются значимым ресурсом для сохранения и развития села.

- Что из себя представляет это село: сколько местных жителей, как и чем живут, сколько километров от Барнаула?

- В селе Солонешное 4500 жителей, в районе около 9 тысяч. Оно расположено в 320 километрах от Барнаула, в 160-ти от Бийска и в ста километрах от знаменитого курорта Белокуриха. Часть населения работают в бюджетных учреждениях, немного предпринимателей есть (в основном занятых в сфере торговли), еще меньше фермеров. Многие семьи живут личным подсобным хозяйством: огород, коровы, кони, овцы, птица.

На праздники в Солонешном весело! И очень много детей...

- Вы поехали одной семьей или несколькими?

- Приехали одни. Никого знакомых не было.

- Подъехали ли потом к вас единомышленники, кто они?

- Да. Приехало уже несколько семей знакомых и единомышленников. Успешные предприниматели или служащие. Есть многодетные семьи, обычные люди, которые хотят жить на земле, растить детей в нормальной социальной и природной среде. Много знакомых приезжают, смотрят недвижимость, думают о переезде, решают, за счет какого дела смогут обеспечивать свое существование.

- Какое у вас сейчас хозяйство?

- Коза Ляля, собака Фил, кот и две дегу (бразильские белки).

- Где учатся ваши дети, что со связью (Интернетом) и здравоохранением?

- Дети учились в местной (очень, кстати, хорошей) школе до этого года. Сейчас мы их перевели на домашнее воспитание, потому что решили их возить на несколько дней в неделю в город на занятия плаванием, айкидо, судомоделированием … У детей проявились явные способности, но подобных секций в селе нет. Видим, что детям это пошло на пользу, так что будем продолжать и дальше.

- А чем вы зарабатываете на жизнь?

- Организацией туристической деятельности, продажей местных продуктов (своей пасеки нет, так что помогаем реализовывать мед местным пчеловодам). Кроме того, продаем травяные сборы, изделия ремесленников. Занимаемся личным хозяйством и огородничеством. Еще меня иногда приглашают поработать преподавателем и экспертом, а также маркетологом в разные проекты. А вообще для жизни в деревне нужно гораздо меньше денег, чем в городе – тут жизнь экономичнее.

- Как устроен ваш досуг и быт?

- Электричество и вода — центральные, отопление печное. Мы сами топим печь дровами и углем. Связь и сотовая, и стационарная телефонная, Интернет — по телефонной линии.

- Слава, я слышала, что вы проводите в селе для местных жителей разные мероприятия?..

- Мероприятий провели уже не один десяток. Описание некоторых есть на нашем сайте солонешное.рф . Кроме того, мы развиваем местные сообщества, проводим семинары по предпринимательству, педагогике, ремеслам… Создали свою общественную организацию, проводим большой фестиваль традиционной культуры, ежегодную образовательную площадку "Семейные встречи" для многодетных и приемных семей. Кроме того, совместно с православным храмом мы организовали воскресную школу для семей, создали дом-музей народного быта "В гостях у бабушки". А еще мы проводим экскурсии в город для малообеспеченных семей, организовали общественное самоуправление на близлежащих улицах и реализуем много других социальных проектов.

Народные коллективы соседних сел нередко проводят конкурсы

- Приезжают ли к вам друзья из крупных городов?

- Конечно. Постоянно. И просто в гости, и на мероприятия, и по туристическим программам.

- А что, можно ли к вам приехать — остановиться на месяц, например? "Временных" работников принимаете ли?

- Можно приезжать в любое время. С размещением и организацией экскурсионных программ поможем. А еще можно приезжать волонтерами на наши проекты.

- У вас есть что-то типа гостевого дома?

- У нас лично только летние домики. Неблагоустроенные. Но гостевые дома есть у партнеров по туристической деятельности. Они разного уровня комфорта и стоимости. Есть также тут и базы отдыха, и гостиницы.

- Организуете ли вы так называемый "сельский туризм"? Я видела анонс вебинара у вас в соцсети…

- Да, мы и сами организуем, и помогаем желающим местным жителям, дружим и общаемся с так называемыми гостевыми объектами в нашем и соседних районах.

Праздник Троицы в Солонешном

- Есть ли те, кто приехал немного пожить, но посмотрел и уехал? Или наоборот – приехал в гости, но остался жить?

- Одна семья приехала и уехала, по личным причинам. Несколько семей, которые приезжали в гости, сейчас планируют переезд.

- Что у вас в планах развития?

- Важно, что мы не дауншифтеры. Переехали на землю целенаправленно и осознанно. Семья и развитие детей являются основными приоритетами. Но есть еще две большие задачи, над которыми мы постоянно работаем.

Осознав, что село и традиционная культура стремительно исчезают, мы поставили перед собой задачу — найти модели сохранения и развития деревень. Много учимся сами, ездим и вывозим людей на стажировки, ищем экспертов по этому вопросу, общаемся с единомышленниками из разных регионов России, развиваем деловую активность селян, ведем информационную работу с ними, экспериментируем сами и активно делимся своим опытом со всеми желающими.

Второе. Найдя работающую практику и методологию реабилитации и воспитания детей, которые перенесли психические и физические травмы, мы поняли, что очень важно передать эту информацию другим семьям. Здесь мы создали сообщество приемных и многодетных семей, помогаем друг другу. Особенно большие трудности в вопросе воспитания детей испытывают приемные семьи. Многие просто не знают, что делать с негативными проявлениями в поведении детей. Разрушая себя, они конфликтуют. Методики есть, но на них отвечает не классическая педагогика и психология, а специальная, коррекционная. Мы нашли много приемов, делимся ими, планируем запустить большую программу для родителей, испытывающих проблемы в воспитании детей. Но это уже отдельный большой вопрос.