10 детей, попавших в ДТП под Псковом, получили легкие и средние травмы

Десять детей, попавших в аварию под Псковом, получили травмы легкой и средней степени. Сейчас они находятся в областной клинической больнице. По словам главврача Аркадия Гохмана, детям оказывается вся необходимая помощь, в том числе и психологическая.

Туристический автобус, который вез детей из Белоруссии в Санкт-Петербург, столкнулся с автомобилем Kia Rio возле деревни Лудони на федеральной трассе К-23 "Псков". Как сообщили РИА Новости в УМВД Псковской области, всего в аварии пострадали 23 человека.

По факту ДТП полиция и региональное следственное управление проводят проверку.