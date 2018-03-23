Сообщник "Монстра из Шарлеруа" готовится к УДО

Сообщника самого одиозного педофила Бельгии Марка Дютру Мишеля Лельевра — готовят к условно-досрочному освобождению.

Об этом передает РИА Новости, со ссылкой на телеканал RTBF.

В 1996 году Лельевр, которому было на тот момент 46 лет, был приговорен к 25 годам тюрьмы за похищение четырех девочек с целью сексуального рабства у Дютру. Теперь ему осталось досидеть три года.

В отпуске для заключенных ему все эти годы отказывали, но в марте он впервые покинул стены тюрьмы города Иттр в бельгийской Фландрии — на 36 часов. До условно-досрочного освобождения ему предстоит еще несколько таких "отлучек", во время которых он должен доказать свою безопасность для окружающих.

При этом Лельевру запрещено посещать ряд территорий Бельгии, а также приграничных с королевством районов Нидерландов и Германии.

61-летний Марк Дютру, прозванный "Монстром из Шарлеруа", продолжит отбывать пожизненное заключение по обвинению в убийстве четырех и изнасиловании шести похищенных девочек. Кроме того, при аресте маньяка 13 августа 1996 года на земельном участке его дома был найден труп закопанного заживо помощника Дютру − Вайнштайна.

Жена Дютру также была признана соучастницей преступлений и вышла на свободу в 2012 году, проведя в тюрьме 16 лет.