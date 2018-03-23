Иран обвинили во взломе серверов ООН и краже секретов США

Группа хакеров, которая, по данным американских властей, поддерживается правительством Ирана, похитила секретную информацию. Как сообщил в американском минюсте замдиректора ФБР Дэвид Боутич, данные касаются торговой и военной сферы, а также секретные данные по работе правительства США.

По данным РИА Новости, прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк уже предъявила 9 иранцам обвинения во взломе серверов ООН и правительства США. По словам прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, кроме министерства труда, ООН и федеральной комиссии по регулированию энергетики, пострадали 36 крупных компаний во всех секторах. Ущерб от действий хакеров составил порядка 3,4 миллиардов долларов.

Имена 10 граждан Ирана, виновных в этих атаках, уже внесены в санкционные списки.