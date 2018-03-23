Запущенный в космос "диско-шар" сошел с орбиты и сгорел

Метровая сфера из углеродного волокна "Звезда человечества", которая была запущена в космос представителями новозеландского стартапа Rocket Lab в январе, сошла с орбиты и сгорела. Как ни странно, большинство астрономов этому событию рады, сообщает The Verge.

Прогнозы основателя Rocket Lab Питера Бека не оправдались – ранее он говорил, что "диско-шар", состоявший из 76 светоотражающих панелей треугольной формы, продержится на орбите девять месяцев.

Житель Новой Зеландии признал, что погорячился.

"Было ошибкой делать точные прогнозы по поводу пребывания "Звезды человечества" на орбите из-за необычной формы и малых размеров", — отметил Бек.

Астрономы заявили, что обрадовались, узнав, что "самого яркого объекта на небе" больше нет. Они говорили, что сфера мешает их наблюдениям.

Другие ученые критиковали проект с самого начала. Они говорили, что "Звезда человечества" представляет собой космический мусор, а его запуск называли актом вандализма. Объект сравнивали с рекламным плакатом на вершине Эвереста и запечатленной с той же целью рождественской гирляндой на шее белого медведя.