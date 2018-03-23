Футболисты молодежной сборной России обыграли сверстников из Македонии

Молодежная сборная России по футболу выиграла в гостях отборочный матч чемпионата Европы у команды Македонии со счетом 4:3. Победный мяч был забит Зелимханом Бакаевым в добавленное арбитром время.

Встреча проходила в сложнейших погодных условиях – в первом тайме начался снегопад. После перерыва поле было покрыто снежным ковром. Но наши молодые футболисты одержали очень важную и очень непростую победу.

В середине первого тайма Иван Обляков со штрафного обвел стенку и забил первый мяч. Затем Георгий Мелкадзе завершил проход точным ударом. Но еще до перерыва македонцы сумели отыграть один мяч. Вратарь Игорь Обухов нарушил правила – Алекса Аманович реализовал пенальти.

Во тором тайме Петар Петковский сравнял счет. Но Мелкадзе после передачи Зелимхана Бакаева снова вывел россиян вперед. В конце встречи в ворота нашей сборной был назначен второй пенальти. Удар Амановича Обухов отбил, но последовала добавка.

И все же российская молодежка вырвала победу. Перед самым финальным свистком Зелимхан Бакаев нанес точный удар из-за пределов штрафной. Молодежная сборная России выиграла 4:3 и, набрав 13 очков, занимает второе место.