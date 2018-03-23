Тема:

Генетика человека 22 минуты назад

Новости Наука

23 марта 201818:13 Юлия Воробьёва

Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями

Из-за необычной внешности мумии ей дали название Атакамский гуманоид, а учёные, установившие, что останки принадлежат девочке, стали звать её Ата.
Фото Emery Smith.

Читайте нас в Telegram

В 2003 году в заброшенном посёлке Ла-Нория в чилийской пустыне Атакама собиратель артефактов индейской истории Оскар Муньос (Oscar Muñoz) нашёл странный мумифицированный скелет, прозванный Атакамским гуманоидом. Останки человекоподобного существа, хранящиеся в кожаном свёртке, неплохо сохранились (имелись даже твёрдые зубы).

Но любопытно было другое: во-первых, скелет едва достигал в длину 15 сантиметров, да к тому же имел 10 пар рёбер, а не 12, как положено людям. Во-вторых, у него был сильно удлинённый череп и глубокие провалы глазниц, придающие сходство с классическими инопланетянами из научно-фантастических фильмов. Потому-то мумию и прозвали Атакамским гуманоидом.

Загадочные останки долго путешествовали по археологическому чёрному рынку, пока не попали в частную коллекцию одного испанского бизнесмена. Он полагал, что на самом деле обладает скелетом внеземного существа, пока этой историей не заинтересовались учёные.

Команда из Стэнфордского университета (США) провела секвенирование генома Атакамского гуманоида и доказала, что на самом деле это был вполне себе земной человек, а именно – маленькая девочка. Правда, с необычными нарушениями развития.

По данным исследователей, в геноме Ата (как её любовно называют специалисты) присутствует ДНК современных людей в сочетании с ДНК коренных американских народов, а также древних европейцев. Что в принципе предсказуемо, если девочка родилась в Чили, где в своё время жили и индейцы, и колонизаторы.

А вот скелетные аномалии учёные связывают с набором редких генетических мутаций – как давно известных, так и недавно обнаруженных. В частности, речь идёт о карликовости и других нарушениях роста, а также развития костей (уточняется, что ДНК извлекали из тканей костного мозга).

Кстати, ведущий автор исследования профессор микробиологии и иммунологии Гарри Нолан (Garry Nolan) ещё в 2013 году заявил, что всё дело в карликовости, но тогда у него не было достаточно доказательств, а другие учёные оспаривали эту версию, полагая, что перед ними и вовсе не успевший родиться ребёнок – выкидыш или выброшенный после прерывания беременности плод.

Лишь через пять лет команда Нолана, благодаря современным методам, сумела объяснить феномен Атакамского гуманоида.

Анализы показали, что останки не такие уж древние, как изначально подумали археологи: им около 40 лет. Для начала генетические данные девочки сравнили с геномами приматов, чтобы отмести все сомнения по поводу его происхождения. Затем последовали сравнительные анализы с данными других людей – так учёные уточнили родственные связи Аты.

Но самым удивительным было вот что. Состояние костей указывало на то, что ребёнку на момент смерти должны было быть 6-8 лет.

Генетики, которые занимались поиском мутаций в генах, отвечающих за рост костей, признаются, что были просто ошеломлены результатом. Они выявили 64 мутации не одного, а сразу нескольких генов, причём некоторые из таких нарушений ранее вообще не были описаны.

Поскольку о каких-либо родственниках Аты ничего не было известно, специалисты искали совпадения в базе под названием "Онтология человеческого фенотипа" (Human Phenotype Ontology), в которой хранятся сведения о фенотипах людей с различными аномалиями.

Сравнения с данными из этой базы подтвердили, что у Аты были мутации, отвечающие за аномально замедленный рост и развитие скелетных костей, а также отсутствие нескольких рёбер.

Кроме того, было обнаружено четыре ранее неизвестных мутации в генах, связанных опять же с заболеваниями костей (например, сколиозом), и ещё две мутации в генах, отвечающих за производство в организме коллагена – белка, составляющего основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма и так далее).

Нолан заключает: всё-таки наиболее вероятно, что Ата появилась на свет в результате выкидыша или преждевременных родов, а кости за период развития плода успели состариться на несколько лет из-за огромного количества мутаций.

Команда отмечает, что такого рода работа послужит хорошим примером для будущих исследований, когда нужно применить "обратный подход" к постановке диагноза – вместо того, чтобы начать с описания болезни и искать мутировавший ген, сперва отсеять все варианты и понять, какая мутация присутствует в генах и сколько их вообще, а затем уже говорить о болезнях, вызванных изменениями.

Конечно, в случае с Атой потребуется ещё много работы, чтобы установить все болезни, вызванные огромным числом генетических повреждений. Кроме того, неизученные ранее мутации потребуют отдельного изучения и описания. Вполне возможно, что именно этой информации и не хватало специалистам, чтобы создать новые методы лечения заболеваний костей и задержек роста.

Что же касается Аты, то её останки учёные предложили вернуть на родину и похоронить в соответствии с местными обычаями.

Научная статья по итогам интереснейшего исследования была опубликована в издании Genome Research.

Ранее по теме

Сейчас

18:04

Страны ЕС хотят улучшить отношения с Россией, но дипломатов вышлют

17:48

Иран обвинили во взломе серверов ООН и краже секретов США

17:24

Главу Волоколамского района Подмосковья отправили в отставку

16:42

Трамп пригрозил ветировать законопроект о бюджете

15:45

Эрдоган решил не ограничиваться Африном

15:32

Женщина, заморозившая пятерых младенцев, получила восемь лет

15:09

На замглавы Минэкономики Ставрополья завели дело

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Террорист из французского супермаркета отомстил за "своих братьев в Сирии"

Террорист из французского супермаркета отомстил за "своих братьев в Сирии"

2 часа назад
Обращение Владимира Путина к гражданам России

Обращение Владимира Путина к гражданам России

5 часов назад
Инновации себя оправдали: Элла Памфилова подвела итоги выборов

Инновации себя оправдали: Элла Памфилова подвела итоги выборов

49 минут назад
Главу Волоколамского района Подмосковья отправили в отставку

Главу Волоколамского района Подмосковья отправили в отставку

52 минуты назад
Клише вместо фактов: российских дипломатов на брифинг по Скрипалям не позвали

Клише вместо фактов: российских дипломатов на брифинг по Скрипалям не позвали

1 час назад
СМИ: Федор Добронравов перенес инсульт

СМИ: Федор Добронравов перенес инсульт

7 часов назад
Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями

Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями

23 минуты назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

20.03.2018 09:00
25 марта в 22:00: "Россия 1" покажет фильм "Миропорядок-2018"

25 марта в 22:00: "Россия 1" покажет фильм "Миропорядок-2018"

3 часа назад
Гаранты мира. Как новейшее российское оружие поддерживает стабильность на планете

Гаранты мира. Как новейшее российское оружие поддерживает стабильность на планете

2 часа назад
"Мы воюем с Россией больше 700 лет": Савченко зажгла в суде и объявила голодовку

"Мы воюем с Россией больше 700 лет": Савченко зажгла в суде и объявила голодовку

5 часов назад
Из-за выборов в Крыму России пригрозили усилением санкций

Из-за выборов в Крыму России пригрозили усилением санкций

3 часа назад
Ле Пен обвинила ЕС в ведении холодной войны против России

Ле Пен обвинила ЕС в ведении холодной войны против России

3 часа назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53
Скандал на трапе: Любовь Успенская против стюардессы

Скандал на трапе: Любовь Успенская против стюардессы

6 минут назад
Перед затоплением "Прогресс" займется экспериментами

Перед затоплением "Прогресс" займется экспериментами

43 минуты назад
Чудесное спасение уральца из объятой пламенем квартиры сняли на видео

Чудесное спасение уральца из объятой пламенем квартиры сняли на видео

57 минут назад
Грузину пять, в театр взять: почему Цискаридзе с момента рождения называли чудом

Грузину пять, в театр взять: почему Цискаридзе с момента рождения называли чудом

1 час назад
Сообщник "Монстра из Шарлеруа" готовится к УДО

Сообщник "Монстра из Шарлеруа" готовится к УДО

1 час назад
Французские правозащитницы требуют закрыть кукольный бордель

Французские правозащитницы требуют закрыть кукольный бордель

1 час назад
Трамп пригрозил ветировать законопроект о бюджете

Трамп пригрозил ветировать законопроект о бюджете

1 час назад
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним животным

Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним животным

1 час назад
Порошенко объявил о планах увеличения ВВП и зарплат

Порошенко объявил о планах увеличения ВВП и зарплат

1 час назад
Похоронен майор Чупин, спасший солдата от взрыва гранаты

Похоронен майор Чупин, спасший солдата от взрыва гранаты

2 часа назад
Защитников екатеринбургской телебашни отпустили из полиции

Защитников екатеринбургской телебашни отпустили из полиции

2 часа назад
Российские военные интересуются боевой версией вертолета Ка-62

Российские военные интересуются боевой версией вертолета Ка-62

2 часа назад
Названы московские районы, где жилье окупится быстрее всего

Названы московские районы, где жилье окупится быстрее всего

2 часа назад
Эрдоган решил не ограничиваться Африном

Эрдоган решил не ограничиваться Африном

2 часа назад
Женщина, заморозившая пятерых младенцев, получила восемь лет

Женщина, заморозившая пятерых младенцев, получила восемь лет

2 часа назад
Скорая влетела в пешеходов на юге Москвы. Видео

Скорая влетела в пешеходов на юге Москвы. Видео

2 часа назад
Заглушки за долги: на что идут коммунальщики, чтобы заставить жителей платить

Заглушки за долги: на что идут коммунальщики, чтобы заставить жителей платить

2 часа назад
Пришельцы из столицы: как бывшие менеджеры обживают село на Алтае

Пришельцы из столицы: как бывшие менеджеры обживают село на Алтае

2 часа назад
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%

2 часа назад
10 детей, попавших в ДТП под Псковом, получили легкие и средние травмы

10 детей, попавших в ДТП под Псковом, получили легкие и средние травмы

2 часа назад
На замглавы Минэкономики Ставрополья завели дело

На замглавы Минэкономики Ставрополья завели дело

3 часа назад
Россия готова ответить на снос памятников воинам Красной и Русской императорской армий

Россия готова ответить на снос памятников воинам Красной и Русской императорской армий

3 часа назад
VR за $200 от Facebook и Xiaomi: насколько хорош Oculus Go

VR за $200 от Facebook и Xiaomi: насколько хорош Oculus Go

4 часа назад
МИД РФ: Киев победил здравый смысл

МИД РФ: Киев победил здравый смысл

4 часа назад
Шаг вперед, два шага назад: весна с трудом пробивает себе дорогу

Шаг вперед, два шага назад: весна с трудом пробивает себе дорогу

4 часа назад
Forbes составил топ-10 российских миллиардеров

Forbes составил топ-10 российских миллиардеров

4 часа назад
Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg

Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg

5 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 23 марта 2018 года

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 23 марта 2018 года

5 часов назад
364
В рамках реновации в Москве будут строить бомбоубежища

В рамках реновации в Москве будут строить бомбоубежища

6 часов назад
Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире

Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире

6 часов назад
14 видов любви, о которых вы никогда не слышали

14 видов любви, о которых вы никогда не слышали

7 часов назад
Логотип платежной системы "Мир" обновят по мотивам советского мультфильма

Логотип платежной системы "Мир" обновят по мотивам советского мультфильма

8 часов назад
Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме

Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме

22.03.2018 12:15
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

20 часов назад
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38