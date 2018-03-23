Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями

Тема:
Генетика человека 22 минуты назад
Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациямиЧитайте нас в Telegram
В 2003 году в заброшенном посёлке Ла-Нория в чилийской пустыне Атакама собиратель артефактов индейской истории Оскар Муньос (Oscar Muñoz) нашёл странный мумифицированный скелет, прозванный Атакамским гуманоидом. Останки человекоподобного существа, хранящиеся в кожаном свёртке, неплохо сохранились (имелись даже твёрдые зубы).
Но любопытно было другое: во-первых, скелет едва достигал в длину 15 сантиметров, да к тому же имел 10 пар рёбер, а не 12, как положено людям. Во-вторых, у него был сильно удлинённый череп и глубокие провалы глазниц, придающие сходство с классическими инопланетянами из научно-фантастических фильмов. Потому-то мумию и прозвали Атакамским гуманоидом.
Загадочные останки долго путешествовали по археологическому чёрному рынку, пока не попали в частную коллекцию одного испанского бизнесмена. Он полагал, что на самом деле обладает скелетом внеземного существа, пока этой историей не заинтересовались учёные.
Команда из Стэнфордского университета (США) провела секвенирование генома Атакамского гуманоида и доказала, что на самом деле это был вполне себе земной человек, а именно – маленькая девочка. Правда, с необычными нарушениями развития.
По данным исследователей, в геноме Ата (как её любовно называют специалисты) присутствует ДНК современных людей в сочетании с ДНК коренных американских народов, а также древних европейцев. Что в принципе предсказуемо, если девочка родилась в Чили, где в своё время жили и индейцы, и колонизаторы.
А вот скелетные аномалии учёные связывают с набором редких генетических мутаций – как давно известных, так и недавно обнаруженных. В частности, речь идёт о карликовости и других нарушениях роста, а также развития костей (уточняется, что ДНК извлекали из тканей костного мозга).
Кстати, ведущий автор исследования профессор микробиологии и иммунологии Гарри Нолан (Garry Nolan) ещё в 2013 году заявил, что всё дело в карликовости, но тогда у него не было достаточно доказательств, а другие учёные оспаривали эту версию, полагая, что перед ними и вовсе не успевший родиться ребёнок – выкидыш или выброшенный после прерывания беременности плод.
Лишь через пять лет команда Нолана, благодаря современным методам, сумела объяснить феномен Атакамского гуманоида.
Анализы показали, что останки не такие уж древние, как изначально подумали археологи: им около 40 лет. Для начала генетические данные девочки сравнили с геномами приматов, чтобы отмести все сомнения по поводу его происхождения. Затем последовали сравнительные анализы с данными других людей – так учёные уточнили родственные связи Аты.
Но самым удивительным было вот что. Состояние костей указывало на то, что ребёнку на момент смерти должны было быть 6-8 лет.
Генетики, которые занимались поиском мутаций в генах, отвечающих за рост костей, признаются, что были просто ошеломлены результатом. Они выявили 64 мутации не одного, а сразу нескольких генов, причём некоторые из таких нарушений ранее вообще не были описаны.
Поскольку о каких-либо родственниках Аты ничего не было известно, специалисты искали совпадения в базе под названием "Онтология человеческого фенотипа" (Human Phenotype Ontology), в которой хранятся сведения о фенотипах людей с различными аномалиями.
Сравнения с данными из этой базы подтвердили, что у Аты были мутации, отвечающие за аномально замедленный рост и развитие скелетных костей, а также отсутствие нескольких рёбер.
Кроме того, было обнаружено четыре ранее неизвестных мутации в генах, связанных опять же с заболеваниями костей (например, сколиозом), и ещё две мутации в генах, отвечающих за производство в организме коллагена – белка, составляющего основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма и так далее).
Нолан заключает: всё-таки наиболее вероятно, что Ата появилась на свет в результате выкидыша или преждевременных родов, а кости за период развития плода успели состариться на несколько лет из-за огромного количества мутаций.
Команда отмечает, что такого рода работа послужит хорошим примером для будущих исследований, когда нужно применить "обратный подход" к постановке диагноза – вместо того, чтобы начать с описания болезни и искать мутировавший ген, сперва отсеять все варианты и понять, какая мутация присутствует в генах и сколько их вообще, а затем уже говорить о болезнях, вызванных изменениями.
Конечно, в случае с Атой потребуется ещё много работы, чтобы установить все болезни, вызванные огромным числом генетических повреждений. Кроме того, неизученные ранее мутации потребуют отдельного изучения и описания. Вполне возможно, что именно этой информации и не хватало специалистам, чтобы создать новые методы лечения заболеваний костей и задержек роста.
Что же касается Аты, то её останки учёные предложили вернуть на родину и похоронить в соответствии с местными обычаями.
Научная статья по итогам интереснейшего исследования была опубликована в издании Genome Research.
Ранее по теме
-
Исследователи проанализировали крупнейшее в мире фамильное древо в поисках тайн долголетия18 суток назад
-
Очередная причуда: ДНК-тест не подскажет человеку лучшую диету для потери веса1 месяц назад
-
Гены "вымерших" карибских индейцев найдены у современных людей1 месяц назад
-
Точное время смерти человека можно определить по изменению активности генов1 месяц назад
-
Открыты гены, в которых хранится "мышечная память"1 месяц назад
-
Генетики: один и тот же ген позволяет нам чувствовать кислый вкус и сохранять равновесие1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Драма с заложниками во Франции
- Путин обратился к гражданам РФ
- Евросоюз отзывает посла из России
- Савченко объявила голодовку
- Сочи накрыла пыльная буря
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном
- Мальчика, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео
- Женщина, изуродованная мужем, показала новые руки-протезы. Видео
- Cупруги сожгли няню своего ребенка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg
- Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
- Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross
Экономика
-
Обвал на рынках: что в нем не так?
- Торговая война совпала с кредитным кризисом
- Forbes: 10 миллиардеров с наибольшими доходами
- Госдума запретила размещать рекламу на платежках ЖКУ
- Реальная зарплата выросла на 10,5% за январь-февраль
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
В Манеже открывается Московский культурный форум
- В Москве переиздана легендарная книга "Пеле, Гарринча, футбол..."
- Самые долгие светофоры столицы
- Заглушки за долги: коммунальщики заставляют жителей платить
- "Ночь в театре", парад святого Патрика и зарядка: скучать в выходные не придется
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак