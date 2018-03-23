Гибель майора Чупина: по-другому поступить он не мог

В Малоярославце прощались с офицером-героем. Ценой своей жизни майор Владимир Чупин спас жизнь новобранца. Закрыл его от разрыва гранаты на учебном полигоне в Белгородской области. За плечами офицера — большой боевой путь. Посмертно он будет представлен к государственной награде.

В гробовой тишине выносят портрет и награды погибшего на орденских подушках — так положено на церемонии военных похорон с почестями.

Майор Владимир Чупин — начальник боевой подготовки батальона охраны — трагически погиб на учениях, закрыв своим телом солдата-срочника.

"Военнослужащий держал в руке гранату, она у него сорвалась из рук, выскользнула. Он не стал долго раздумывать, Владимир Юрьич, оттолкнул бойца и закрыл своим телом гранату", — рассказал сослуживец Чупина, начальник стрельбища Роман Лоянов.

У него было всего три секунды, и за этот миг офицер сделал выбор между своей жизнью и чужой.

"На его подвиге, на его самопожертвовании будет воспитано еще не одно поколение офицеров российской армии", — уверен Андрей Рожнов, заместитель начальника 12-го главного управления Минобороны РФ.

Владимир Чупин, где только не служил — Урал, Сибирь, Подмосковье — воевал в Чечне, участвовал в освобождении заложников на Дубровке. Боевой офицер, в последние годы он занимался подготовкой новобранцев, и в этом деле — считают сослуживцы — ему не было равных.

"Принимал участие во всех учениях, во всех боевых гранатометаниях, стрельбах. Он был очень мужественным человеком, ответственным, храбрым, и этот поступок, который он совершил — это говорит о человеке многое", — говорит сослуживец Чупина Алексей Волков, начальник полигона.

У него остались жена и трое детей.

"Он иначе не мог поступить, он за каждого бойца как за ребенка переживал", — рассказала Светлана Чупина, вдова отважного офицера.

Командование представило майора Чупина к государственной награде. Посмертно.