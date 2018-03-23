Нахамили из-за йорка: Любовь Успенская возмущена действиями "Аэрофлота"

Рейс Москва — Омск около часа не мог взлететь из-за собачки Любови Успенской. Певица решила, что зайти на борт воздушного судна можно с питомцем в одной руке и с сумкой, превышающей допустимые габариты, — в другой. Сесть в бизнес-класс как в кабриолет не получилось. Успенскую с рейса сняли, и теперь она угрожает "Аэрофлоту" судом.

В Омской филармонии аншлаг — на гастроли приехала королева русского шансона Любовь Успенская: зал битком, зрители знают слова наизусть. Но этот концерт мог не состояться из-за происшествия в московском аэропорту. Накануне Успенскую сняли с рейса Москва — Омск. На борт самолета певица поднялась вместе с любимой собакой — йоркширским терьером Фрэнки Джуниором. Пса держала на руках. При этом по правилам, домашних питомцев нужно перевозить в специальных сумках. Она была, но не у Успенской, а у ее директора, который сел в самолет чуть раньше. Артистка пыталась объяснить это стюардессе, но та была непреклонна.

"Я говорю: дайте я пройду, переноска в самолете, дойду до своего места и пересажу собаку, все будет в порядке, — рассказывает певица. – Но эта бабища — стюардесса преградила мне дорогу, сказала, что не пустит на борт".

Певица все-таки прошла в салон, заняла свое место и пересадила собаку в переноску. Но тут командир корабля объявил, что пассажирку Успенскую снимают с рейса. Как заявляют представители авиакомпании, она не только нарушила правила перевозки животных, но и применила силу.

"Любовь Успенская оттолкнула борт-проводника и попыталась проследовать на место, — утверждает пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов. — Сам факт того, что нашу бортпроводницу оттолкнули, уже является дебошем на борту воздушного судна".

Прямо с борта Успенскую доставили в местное отделение полиции, где составили протокол. В Омск певица улетела следующим рейсом — в час ночи. Виновной себя не признает и считает, что с ней поступили несправедливо. "Я просто возмущена таким хамством, — признается Любовь Успенская. – Я много летаю с моей собакой, и все до этого было нормально".

Авиакомпания могла бы внести артистку в свой черный список, но делать этого пока не будет. Любовь Успенская в свою очередь подумывает о том, чтобы подать на авиаперевозчика жалобу.