В США создали прибор для добычи воды из воздуха в засушливых местах

Сотрудники Массачусетского технологического института разработали устройство, которое способно добывать воду из воздуха, чья влажность едва превышает 10 процентов. Его тестировали в засушливых районах Аризоны, сообщает Science Daily.

Суточная температура воздуха в зоне испытаний нового прибора менялась от 15 до 25 градусов, а влажность составляла 30 процентов. За день устройству удалось собрать 250 граммов чистой воды.

Приборы, которые могут собирать водяные пары из воздуха и конденсировать их, существуют давно, однако до недавнего времени они могли "работать" только с воздухом, чья влажность превышала 50 процентов. Кроме того, для их работы нужно много энергии, новое устройство в этом плане получилось гораздо более экономичным.

Когда начнется массовое производство этого прибора, пока неизвестно.