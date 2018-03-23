Сборная России по футболу крупно проиграла Бразилии в товарищеском матче

Национальная сборная России по футболу крупно уступила в товарищеском матче команде Бразилии – 0:3. Игра проходила на московском стадионе "Лужники". В составе "пентакампеонов" забитыми голами отличались Жоао Миранда, Филиппе Коутиньо и Паулиньо.

Подопечные Станислава Черчесова достойно провели первый тайм, который завершился в нулевую ничью, однако после перерыва бразильцы смогли извлечь максимальную выгоду из ошибок в обороне сборной России. Сначала Миранда оказался расторопнее у ворот Игоря Акинфеева на добивании, затем Александр Головин в штрафной площади свалил Паулиньо, после чего главный арбитр матча указал на 11-метровую точку. Коутиньо был точен. А еще через четыре минуты все тот же Паулиньо отметился и сам – находясь в одиночестве, он головой удачно замкнул навес Марсело.

Впрочем, и Россия не отсиживалась в обороне. Самый реальный момент российской команды случился на 76-й минуте, когда вышедший на замену Антон Заболотный посылал мяч в уже пустые ворота, однако защитник Бразилии Тьяго Силва смог головой вынести мяч и ликвидировать угрозу. При этом невозможно не отметить голкипера сборной России Игоря Акинфеева, который в нескольких моментах игры спасал свои ворота в сложнейших ситуациях.

В следующем товарищеском поединке соперником сборной России станет команда Франции. Игра состоится 27 марта в северной столице на стадионе "Санкт-Петербург".