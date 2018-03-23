"Ак Барс" переиграл "Магнитку" и пробился в полуфинал Кубка Гагарина

В хоккейном Кубке Гагарина состоялся пятый матч в четвертьфинальной серии представителей Восточной конференции, в котором казанский "Ак Барс" на домашней арене принимал магнитогорский "Металлург". Поединок проходил в Казани и завершился победой хозяев льда. Эта победа стала для подопечных Зинэтулы Билялетлинова четвертой и позволила стать победителем серии с итоговым счетом 4:1.

Счет в игре был открыт уже на первой минуте, когда забитой шайбой отметился Владимир Ткачев. Меньше, чем через четыре минуты казанцы смогли удвоить свое преимущество благодаря голу Ярослава Косова. Впрочем, нападающий "Магнитки" Войтек Вольски с передачи Сергея Мозякина вскоре сократил отставание. Однако последнее слово осталось за хоккеистами "Ак Барса" – на 23-й минуте Иржи Секач вновь увеличил отрыв от соперников до двух шайб. Матч завершился со счетом 3:1. "Ак Барс" – в полуфинале Континентальной хоккейной лиги.

Соперником казанцев по следующей стадии турнира станет победитель пары "Салават Юлаев" – "Трактор". После пяти матчей серии счет 3:2 в пользу уфимской команды.