59 дней ареста: Надежда Савченко объявила голодовку до выхода из СИЗО

Арестована на 59 дней, без права выйти под залог. Это решение украинского суда по делу Надежды Савченко. Прокуратура обвиняет национальную героиню в подготовке государственного переворота. Мол, планировала убить президента Порошенко и устроить теракты в Верховной раде. Переговоры депутат, якобы, вела с военными, в том числе со спецназом. Видео с детальной планировкой теракта опубликовал глава генеральной прокуратуры лично.

Обвинителя Савченко именует, используя исключительно нецензурную брань. И что называется, путается в показаниях. То говорит, что в заговор могут поверить дословно "лишь идиоты". То, что "за мечты и слова не судят".

В этом деле, трудно отделаться от дежавю. Задержали Надежду день в день с приговором российского суда двухгодичной давности. Ей светило 22 года колонии, если бы не обмен. Тогда же и появились множественные призывы освободить летчицу.

Собственно, старый твит Андрея Макаревича о том, что "Украина ждет свою девочку" можно повторять без изменений. Вот только рискнет ли кто? Да и сама "девочка" использует те же методы сопротивления, теперь уже родной украинской власти. Она объявила голодовку прямо в здании суда.

Надежда Савченко снова ньюсмейкер. Люди обсуждают, как она выглядит. По мнению некоторых, фигура украинской летчицы в последнее время приобрела более женственные очертания. И даже как будто увеличился ее бюст. И вот теперь она снова угрожает — начала голодать.

"Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю еще раз всем неверующим: я так же, как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня, шесть дней сухой голодовки. Теперь будут такие доказательства и у украинской власти", — заявила депутат Рады Надежда Савченко.

Такое ощущение, что голодовка — это ее испытанное оружие, с помощью которого можно манипулировать противниками. Надежда — искушенный человек, голодовок у нее уже несколько. О них она подробно написала в своей книге "Сильное имя Надежда", там голодовке посвящена глава. На странице 324 она признается в письме к сестре, что все-таки ела немного хлеба. В российском СИЗО для нее разработали сбалансированную диету, которая включала разведенные водой соки и пюре из овощей. В России впервые стали увлекаться голоданием по Брэггу с оздоровительными целями лет сорок назад. Сейчас открыты клиники, где люди под присмотром врача голодают. Тут очень важны фазы входа и выхода из голодания.

"Существует много способов вхождения в голодание. Как правило они основаны на постепенном снижении калорийности и щадящем действии пищи. Мы питаемся соками, мелко перерубленными салатиками", — поясняет врач-диетолог Центра эстетической медицины Евгений Арзамасцев.

Третья голодовка Савченко в российском СИЗО и проходила почти как в дорогом центре, где богатые дамы оздоровляются, уединившись от мира. Вообще голодание может быть очень полезно. С его помощью лечится ряд заболеваний – например, бронхиальная астма. В 2016 году японец Осуми Ёсинори получил Нобелевку за открытие механизмов аутофагии, при которых клетки расщепляют и утилизируют собственные белки. По-простому, речь о пользе голода.

"Голодание приводит к обновлению клеточных элементов, избавляет от большого количества токсических элементов, которые набирает наша система. А это к весне актуально", — отмечает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

Медики, у которых мы брали интервью, конечно, говорят об обычных людях. В случае профессиональных спортсменов или военных все несколько иначе — они подготовлены.

"Я как спортсмен могу голодать около месяца, а она же военный!" – подчеркивает действующий боец ММА в средней весовой категории Александр Шлеменко.

Савченко уверяла тогда, что шесть дней была на сухой голодовке. То есть, не пила воды, даже зубы не чистила. Но все врачи, как один уверяют, что это невозможно. Это верная смерть. Поэтому относительно голодовки возникли подозрения. Родственники Савченко приносили ей детские смеси, но не подмешивали ли туда хорошее вареное мясо? Четко узнать это было нельзя. В российских СИЗО не всюду камеры слежения.

По словам летчицы, в украинском СИЗО много хуже, невозможно уединиться — всюду камеры. Савченко, говорит, что ни раздеться, ни в туалет сходить. И вероятно, не съесть тайком кусочек мяса. Ясно, что в украинском СИЗО летчице будет сложнее голодать.