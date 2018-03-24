Соперники России: Египет проиграл Португалии, Саудовская Аравия не справилась с Украиной

В преддверии чемпионата мира по футболу национальные сборные проводят товарищеские игры. Ранее сборная России в Москве уступила Бразилии (0:3), а Уругвай оказался сильнее чехов (2:0), однако проводили свои поединки еще два соперника сборной России по группе А мирового первенства.

Так, Саудовская Аравия встречалась с украинскими футболистами и не смогла справиться с жовто-блакитными. Первой в игре отличилась сборная Украины благодаря усилиям Артема Кравца, который на 32-й минуте поразил ворота Яссера Аль-Мосайлема после передачи Евгения Коноплянки. Однако спустя шесть минут Фахад Аль-Муваллад восстановил статус-кво. Больше голов в матче забито не было и команды завершили поединок с ничейными 1:1.

В то же время еще один соперник российской сборной – Египет, встречался с Португалией и также не смог добиться положительного результата. Примечательно, что первый тайм команды завершили нулевой ничьей, а спустя 11 минут после возобновления игры египтяне и вовсе вышли вперед, когда отличился одним из ведущих игроков Египта Мохамед Салах. Матч шел к их минимальному успеху, однако уже в дополнительное время капитан португальцев Криштиану Роналду оформил дубль и вырвал для своей команды победу – 2:1.

Напомним, что на предстоящем чемпионате мира-2018 сборная России 14 июля в матче открытия 14 июня сыграет с Саудовской Аравией, 19 июня – с Египтом, и 25 июня – с Уругваем.