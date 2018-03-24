КНДР согласилась на проведение 29 марта переговоров с Южной Кореей для подготовки саммита

Корейская Народно-Демократическая Республика приняла предложение Южной Кореи провести 29 марта переговоры на высоком уровне с целью определения даты и места проведения межкорейского саммита, который состоится в апреле. Об этом 24 марта сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на министерство объединения Южной Кореи.

Сеул уведомил Пхеньян о своем предложении через пограничный канал связи 22 марта. Переговоры будут проходить в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Как стало известно ранее, делегацию Южной Кореи из трех человек возглавит министр объединения Чо Мён Гён. Также в состав делегации войдут представители администрации президента и Национальной разведывательной службы, передает ТАСС.

5-6 марта текущего года представители Республики Корея посетили Пхеньян, где встретились с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении встречи лидеров Южной Кореи и КНДР в конце апреля. Пхеньян также уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Соединенными Штатами Америки, в ходе которых возможно обсуждение темы денуклеаризации Корейского полуострова.